Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erstmeldung: Schwerer Unfall auf B96 - Vollsperrung

B96/Usadel (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 96 nahe Usadel ist die Strecke auf Höhe der Unfallstelle aktuell vollgesperrt. Nach derzeitigen polizeilichen Kenntnissen soll es gegen 15:00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem frontalen Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem PKW gekommen sein. Mindestens drei Personen waren in den Unfall involviert. Aktuell gelten zwei Insassen des PKW als verletzt. Konkrete Details können noch nicht genannt werden.

Die Unfallstelle sollte weiterhin umfahren werden.

Eine Pressemitteilung mit weiteren Details wird nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen von der Einsatzleitstelle herausgegeben.

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