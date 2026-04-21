LPI-J: Fahrt unter Alkohol
Saale-Holzland (ots)
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Kahla stellten Polizeibeamte des Saale- Holzlandkreises bei einem 33- jährigen am Montag fest, dass dieser relativ fahruntüchtig war. Nach einem Anfangsverdacht ergab ein Atemalkoholtest 0,9 Promille, weshalb im Anschluss ein gerichtsverwertbarer Test durchgeführt werden musste. Dem Fahrer erwarten nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.
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