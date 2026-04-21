LPI-J: Fahrt unter Alkohol

Jena (ots) - Ein 43- jähriger Mann trat am Montagnachmittag in Jena gleich an mehreren Orten mit seinem aggressiven Verhalten auf. Zunächst fiel der zudem alkoholisierte Mann auf einem Gelände in der Kollegiengasse auf, woraufhin er des Geländes verwiesen wurde. In der Folge beschädigte er dort eine Tür sowie einen Aschenbecher. Anschließend begab sich der Mann in ein Einkaufszentrum, obwohl gegen ihn bereits ein ...

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