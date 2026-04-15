Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Rettungseinsatz mit verletzten Polizeibeamten

Worms (ots)

Am Mittwoch, den 15.04.2026, um 14:45 Uhr kam es, aufgrund eines medizinischen Notfalls, zu einem Rettungseinsatz in Worms- Hochheim, zu welchem ebenfalls Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Worms beordert wurden. Im Verlauf dessen, kam es zu einem tätlichen Angriff auf die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Worms, wodurch zwei dieser leicht verletzt wurden. Der Verantwortliche wurde ebenfalls leicht verletzt, konnte anschließend der medizinischen Versorgung zugeführt werden.

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