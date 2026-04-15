Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Motorradunfall mit Personenschaden

Kirchheimbolanden (ots)

Am Dienstag, den 14.04.2026, gegen 18.00 Uhr, befuhr ein 26 jähriger Motorradfahrer die L386 aus Richtung Kirchheimbolanden kommend in Fahrtrichtung Bastenhaus. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach links von der Fahrbahn ab, das Motorrad überschlug sich mehrfach und prallte schließlich gegen einen Baum. Der 26 Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Präventionshinweis der Polizei - Sicher Motorradfahren

Motorradfahren bietet Freiheit und Fahrspaß, birgt aber auch erhebliche Risiken. Viele schwere Unfälle entstehen durch Kontrollverlust in Kurven, überhöhte Geschwindigkeit oder Fehleinschätzungen der Fahrbahnverhältnisse.

- Geschwindigkeit anpassen: Besonders in Kurven gilt: lieber zu langsam als zu schnell einfahren.

- Blickführung optimieren: Der Blick sollte immer dorthin gehen, wo man hinfahren möchte - nicht auf den Straßenrand oder mögliche Hindernisse.

- Schutzausrüstung tragen: Hochwertige Schutzkleidung, Protektoren und ein geprüfter Helm reduzieren Verletzungen erheblich.

- Motorrad regelmäßig warten: Reifenprofil, Bremsen und Fahrwerk sollten vor jeder Saison und regelmäßig zwischendurch überprüft werden.

- Fahrpraxis auffrischen: Sicherheitstrainings helfen, Fahrtechnik und Reaktionsvermögen zu verbessern.

- Vorausschauend fahren: Andere Verkehrsteilnehmer übersehen Motorräder leicht. Defensive Fahrweise schützt.

- Die Polizei appelliert an alle Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer, umsichtig und verantwortungsvoll unterwegs zu sein, um schwere Unfallfolgen zu vermeiden.

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