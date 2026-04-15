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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Motorradunfall mit Personenschaden

Kirchheimbolanden (ots)

Am Dienstag, den 14.04.2026, gegen 18.00 Uhr, befuhr ein 26 jähriger Motorradfahrer die L386 aus Richtung Kirchheimbolanden kommend in Fahrtrichtung Bastenhaus. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach links von der Fahrbahn ab, das Motorrad überschlug sich mehrfach und prallte schließlich gegen einen Baum. Der 26 Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Präventionshinweis der Polizei - Sicher Motorradfahren

Motorradfahren bietet Freiheit und Fahrspaß, birgt aber auch erhebliche Risiken. Viele schwere Unfälle entstehen durch Kontrollverlust in Kurven, überhöhte Geschwindigkeit oder Fehleinschätzungen der Fahrbahnverhältnisse.

   - Geschwindigkeit anpassen: Besonders in Kurven gilt: lieber zu 
     langsam als zu schnell einfahren.
   - Blickführung optimieren: Der Blick sollte immer dorthin gehen, 
     wo man hinfahren möchte - nicht auf den Straßenrand oder 
     mögliche Hindernisse.
   - Schutzausrüstung tragen: Hochwertige Schutzkleidung, Protektoren
     und ein geprüfter Helm reduzieren Verletzungen erheblich.
   - Motorrad regelmäßig warten: Reifenprofil, Bremsen und Fahrwerk 
     sollten vor jeder Saison und regelmäßig zwischendurch überprüft 
     werden.
   - Fahrpraxis auffrischen: Sicherheitstrainings helfen, Fahrtechnik
     und Reaktionsvermögen zu verbessern.
   - Vorausschauend fahren: Andere Verkehrsteilnehmer übersehen 
     Motorräder leicht. Defensive Fahrweise schützt.
   - Die Polizei appelliert an alle Motorradfahrerinnen und 
     Motorradfahrer, umsichtig und verantwortungsvoll unterwegs zu 
     sein, um schwere Unfallfolgen zu vermeiden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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