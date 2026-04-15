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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Morschheim - Gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr

Morschheim (ots)

Am Montag, den 13.04.2026, gegen 21.00 Uhr, wurde die Besatzung eines Rettungshubschraubers beim Überflug von Morschheim in Richtung Mainz durch einen hellen Lichtstrahl geblendet. Nach Angaben der beiden Piloten ähnelte der Strahl dem Licht eines Laserpointers. Der Ursprung des Lichtstrahls dürfte nach Einschätzung der Piloten aus dem Garten eines Einfamilienhauses im Ortskern von Morschheim stammen. Eine konkrete Lokalisierung der Lichtquelle konnte aus Sicherheitsgründen jedoch nicht erfolgen. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bisher ergebnislos. Der Helikopterflug konnte trotz der kurzzeitigen Blendung sicher abgeschlossen werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr aufgenommen.

Präventionshinweis der Polizei

   - Laserpointer sind kein Spielzeug. Das Anstrahlen von 
     Luftfahrzeugen ist kein "Scherz", sondern eine Straftat, die 
     Menschenleben gefährden kann.
   - Schon kurze Blendungen können Piloten desorientieren, 
     insbesondere bei Start- und Landephasen oder bei 
     Rettungseinsätzen.
   - Der Besitz und die Nutzung leistungsstarker Laserpointer 
     unterliegen gesetzlichen Beschränkungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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