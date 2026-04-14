Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Polizeiinspektion richtet Kontrollstelle in Worms ein - Mehrere Verstöße festgestellt

Worms (ots)

Am Dienstag, den 14. April 2026, wurde durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Worms, im Zeitraum von 11:00 bis 13:00 Uhr, eine Kontrollstelle am Wormatia-Parkplatz eingerichtet. Im Verlauf der Kontrollen wurden mehrere verkehrsrechtlich relevante Verstöße festgestellt und entsprechend geahndet. Unter anderem kontrollierten die Beamten einen Fahrzeugführer, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss berauschender Mittel eine erhebliche Gefährdung für alle Verkehrsteilnehmer darstellt und konsequent verfolgt wird.

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