PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg - Alkoholisiert mit Fahrrad unterwegs

Eisenberg (ots)

Am Sonntag, den 12.04.2026, gegen 00:00 Uhr, bemerkte eine Streifenbesatzung in der Hauptstraße einen 33 jährigen Fahrradfahrer, der durch deutliche Schlangenlinienfahrt auffiel. Der Mann wurde daraufhin angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten Ausfallerscheinungen sowie starken Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Der Mann wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Fahrrad wurde im Anschluss verkehrssicher abgestellt. Gegen den 33 Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 16:23

    POL-PDWO: Albisheim - E-Scooter Fahrer unter Einfluss von Cannabis

    Albisheim (ots) - Am Samstag, den 11.04.2026, gegen 17:30 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung in der Hauptstraße ein 22 jähriger E Scooter Fahrer auf, der scheinbar mit einem ungültigen Versicherungskennzeichen unterwegs war. Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle bestätigte sich dieser Verdacht. Für den E Scooter bestand kein gültiger Versicherungsschutz. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise auf den ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 09:57

    POL-PDWO: Vermisstenfahndung nach 61-Jähriger aus Worms

    Worms (ots) - Seit Sonntagabend, 12.04.2026, wird eine 61-jährige Frau aus Worms vermisst. Die Vermisste ist dement und lebt derzeit in einer Pflegeeinrichtung in Worms. Sie wurde zuletzt am 12.04.2026 gegen 20:30 Uhr durch Pflegepersonal gesehen. Seit diesem Zeitpunkt ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Sie ist zeitlich sowie örtlich desorientiert. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 09:00

    POL-PDWO: Wöllstein - Alleinunfall eines Motorradfahrers

    Neu-Bamberg / Wöllstein (ots) - Am Sonntagabend, 12.04.2026, kam es auf der K2 zwischen Neu-Bamberg und Wöllstein zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Der junge Fahrer verlor nach derzeitigem Ermittlungsstand alleinbeteiligt in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Hierbei zog er sich schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren