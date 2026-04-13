Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg - Alkoholisiert mit Fahrrad unterwegs

Eisenberg (ots)

Am Sonntag, den 12.04.2026, gegen 00:00 Uhr, bemerkte eine Streifenbesatzung in der Hauptstraße einen 33 jährigen Fahrradfahrer, der durch deutliche Schlangenlinienfahrt auffiel. Der Mann wurde daraufhin angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten Ausfallerscheinungen sowie starken Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Der Mann wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Fahrrad wurde im Anschluss verkehrssicher abgestellt. Gegen den 33 Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

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