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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Ensheim - Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten auf der L 408

Ensheim (ots)

Am Samstag, den 11.04.2026 kam es am Nachmittag auf der L 408 zwischen Biebelnheim und Bornheim zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem ein Motorrad und zwei Pedelecs beteiligt waren.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren die Beteiligten hintereinander die Landstraße. Im weiteren Verlauf beabsichtigten die beiden Pedelecfahrer, nach links auf einen Feldweg abzubiegen. In diesem Zusammenhang kam es zur Kollision mit dem nachfolgenden Motorrad.

Bei dem Unfall wurden der 56-jähriger Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Alzey-Land, sowie die 60 - bzw. 70-jährigen Pedelecfahrer aus der Verbandsgemeinde Wörrstadt schwer verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Landstraße für ca. zwei Stunden voll gesperrt.

Zur Klärung der Unfallursache wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz ein Gutachter hinzugezogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wörrstadt
zu Bürozeiten Telefon: 06731-911 2602
außerhalb Bürozeiten: 06732-911 2900
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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