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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Worms (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 16:40 Uhr auf der L395 zwischen Worms-Heppenheim und Worms-Horchheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Transporter. Die 44-jährige Fahrerin des PKW befuhr die L395 von Heppenheim kommend in Richtung Horchheim. An der Kreuzung zur K3 beabsichtige die Fahrerin nach links in Richtung Worms-Pfeddersheim abzubiegen. Hierbei übersah die Fahrerin des PKW den entgegenkommenden Transporter. Der 42-jährige Fahrer des Transporters konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite des PKW. Beide Fahrzeugführer erlitten infolge des Unfalls leichte Verletzungen. Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Neben der Polizei waren Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr im Einsatz. Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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