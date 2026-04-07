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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: B47 bei Harxheim - Unfall mit Personenschaden

Kirchheimbolanden (ots)

Am Dienstag, den 07.04.2026, befuhr eine 70-Jährige Verkehrsteilnehmerin gegen 15:22 Uhr die Bundesstraße 47 von Albisheim (Pfrimm) in Fahrtrichtung des Ortsteils Harxheim. Hierbei geriet die alleinbeteiligte Unfallverursacherin aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, der Pkw prallte gegen einen dort befindlichen Baumstumpf und kam folglich neben der Fahrbahn im Gebüsch zum Stehen.

Die Unfallbeteiligte wurde mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Der Fahrstreifen vom Ortsteil Harxheim in Fahrtrichtung Albisheim (Pfrimm) blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 0
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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