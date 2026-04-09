Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Bolanden - Sachbeschädigung an Pkw

Bolanden (ots)

Im Zeitraum zwischen 05.04.2026, etwa 00:00 Uhr, und 06.04.2026, etwa 10:00 Uhr, wurde an einem ordnungsgemäß geparkten Pkw in Bolanden, Im See 5, eine Sachbeschädigung festgestellt. Bei dem betroffenen Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Mercedes-Benz CLK 200 mit KIB-Kennzeichen, der einer 50 jährigen Fahrzeughalterin gehört. Das Auto war zum genannten Zeitpunkt unbeschädigt abgestellt worden. Bei der Anzeigenaufnahme wurde festgestellt, dass die Heckscheibe vollständig zerborsten war. Es entstand Sachschaden von ca. 500 EUR. Weitere beschädigte Fahrzeuge konnten im Umfeld nicht festgestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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