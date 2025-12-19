Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Nach Zollkontrolle: Historisches Sammlerstück nachversteuert

Heilbronn (ots)

Beschäftigte der Kontrolleinheit Verkehrswege unterzogen auf der Tank- und Rastanlage Sindelfinger Wald am späten Vormittag des 17. Dezembers 2025 ein Fahrzeuggespann mit britischen Zulassungen, bestehend aus einem SUV und einem Anhänger, einer Zollkontrolle.

Der 32-jährige britische Fahrer gab an, einem österreichischen Kunden das auf dem Anhänger geladene Fahrzeug zuzuliefern, nachdem selbiges in England ausgebessert wurde. Im Fortgang der Kontrolle stellte sich das transportierte Fahrzeug als ein Jaguar E- Type, Baujahr 1961, und damit zollrechtlich als ein Oldtimer heraus. Der in Österreich lebende Besitzer hatte den eleganten historischen Sportwagen auf der Insel einer fachgerechten Reparatur mit Originalteilen unterziehen lassen. Der Besitzer des Jaguars musste daher auf Grundlage des gegenwärtigen Zeitwerts das Auto nachversteuern. Da es sich um einen Oldtimer handelt, fielen keine Zollabgaben und lediglich sieben Prozent Einfuhrumsatzsteuer an. Die Einfuhrabgaben in Höhe von 10.500 Euro wurden durch den einsichtigen und verständigen Fahrzeughalter mittels Schnellüberweisung getätigt, so dass das Gespann nach der Kontrolle die Weiterreise fortsetzen konnte.

Gegen den Transporteur leiteten die Zöllner ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein.

