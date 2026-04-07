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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verdächtiger Gegenstand gefunden - Räumung des Paketzentrums Saulheim

Saulheim (ots)

Am Dienstag, den 07.04.2026 gegen 10:27 Uhr meldeten Mitarbeiter des DHL-Paketzentrums Saulheim einen verdächtigen Gegenstand in einem beschädigten Paket. Dem ersten Eindruck nach handelte es sich optisch um Granaten. Durch den hauseigenen Sicherheitsdienst wurde das Gebäude sicherheitshalber geräumt und die Polizei verständigt. Vor Ort konnte das beschädigte Paket festgestellt und gesichert werden. In Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz sowie dem Kampfmittelräumdienst konnte schnell festgestellt werden, dass es sich um ungefährliche Gegenstände handelte. Nach etwa einer Stunde konnte das Gebäude wieder freigegeben werden. Aufgrund der Lage des Paketzentrums kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Neben der Polizeiwache Wörrstadt befanden sich Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wörrstadt

Telefon: 06732-911-2900
Website: https://s.rlp.de/czXUp10

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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