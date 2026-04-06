Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kerzenheim - Gutes Feiertagswetter sorgt am Ostermontag für hohes Zweiradaufkommen und zwei Motorradunfälle im Dienstgebiet der PI Kirchheimbolanden

Kerzenheim (ots)

Am Montag, 06.04.2026, kam es innerhalb einer halben Stunde zu gleich zwei Motorradunfällen mit Personenschaden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden.

Gegen 14:55 Uhr kam ein 21-Jähriger mit seinem Motorrad auf der L386, Höhe Parkplatz Drosselfels, von der Fahrbahn ab und stürzte. Gegen 15:15 Uhr stürzte ein 63-Jähriger mit seinem Motorrad im Kreisverkehr L449 / K78 bei Kerzenheim. Die beiden jeweils alleinbeteiligten Fahrzeugführer zogen sich leichte bis mittelschwere Verletzungen zu und wurden zwecks medizinischer Versorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Zweiradfahrer gehören zu den verletzlichsten Verkehrsteilnehmern. Anders als Autofahrer verfügen sie nicht über eine schützende Karosserie oder Knautschzone. Kommt es zu einem Unfall, sind die Folgen daher häufig schwer. Dennoch gilt für alle Verkehrsteilnehmer: Egal, ob Sie als Motorradfahrer oder als Autofahrer im Straßenverkehr unterwegs sind. Nehmen Sie Ihre Rolle im Straßenverkehr verantwortungsvoll wahr und tragen Sie damit zu mehr Verkehrssicherheit bei!

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