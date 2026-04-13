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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Albisheim - E-Scooter Fahrer unter Einfluss von Cannabis

Albisheim (ots)

Am Samstag, den 11.04.2026, gegen 17:30 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung in der Hauptstraße ein 22 jähriger E Scooter Fahrer auf, der scheinbar mit einem ungültigen Versicherungskennzeichen unterwegs war. Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle bestätigte sich dieser Verdacht. Für den E Scooter bestand kein gültiger Versicherungsschutz. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Cannabis. Der Mann wurde zur Polizeiinspektion Kirchheimbolanden verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Den 22 Jährigen erwarten nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund des Verdachts der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Hinweis der Polizei

   - Versicherungskennzeichen müssen jährlich erneuert werden
   - Seit dem 1. März 2026 sind die grünen Kennzeichen ungültig, die 
     neuen sind schwarz

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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