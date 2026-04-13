Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Wöllstein - Alleinunfall eines Motorradfahrers

Neu-Bamberg / Wöllstein (ots)

Am Sonntagabend, 12.04.2026, kam es auf der K2 zwischen Neu-Bamberg und Wöllstein zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Der junge Fahrer verlor nach derzeitigem Ermittlungsstand alleinbeteiligt in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Hierbei zog er sich schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem war das Motorrad nicht zugelassen. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die K2 kurzzeitig voll gesperrt.

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