PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Wöllstein - Alleinunfall eines Motorradfahrers

Neu-Bamberg / Wöllstein (ots)

Am Sonntagabend, 12.04.2026, kam es auf der K2 zwischen Neu-Bamberg und Wöllstein zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Der junge Fahrer verlor nach derzeitigem Ermittlungsstand alleinbeteiligt in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Hierbei zog er sich schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem war das Motorrad nicht zugelassen. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die K2 kurzzeitig voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wörrstadt
Telefon: 06732-911-2900
Website: https://s.rlp.de/czXUp10

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 11.04.2026 – 20:16

    POL-PDWO: Ensheim - Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten auf der L 408

    Ensheim (ots) - Am Samstag, den 11.04.2026 kam es am Nachmittag auf der L 408 zwischen Biebelnheim und Bornheim zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem ein Motorrad und zwei Pedelecs beteiligt waren. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren die Beteiligten hintereinander die Landstraße. Im weiteren Verlauf beabsichtigten die beiden Pedelecfahrer, nach links auf einen ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 10:25

    POL-PDWO: Bolanden - Sachbeschädigung an Pkw

    Bolanden (ots) - Im Zeitraum zwischen 05.04.2026, etwa 00:00 Uhr, und 06.04.2026, etwa 10:00 Uhr, wurde an einem ordnungsgemäß geparkten Pkw in Bolanden, Im See 5, eine Sachbeschädigung festgestellt. Bei dem betroffenen Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Mercedes-Benz CLK 200 mit KIB-Kennzeichen, der einer 50 jährigen Fahrzeughalterin gehört. Das Auto war zum genannten Zeitpunkt unbeschädigt abgestellt worden. ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 20:18

    POL-PDWO: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

    Worms (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 16:40 Uhr auf der L395 zwischen Worms-Heppenheim und Worms-Horchheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Transporter. Die 44-jährige Fahrerin des PKW befuhr die L395 von Heppenheim kommend in Richtung Horchheim. An der Kreuzung zur K3 beabsichtige die Fahrerin nach links in Richtung Worms-Pfeddersheim abzubiegen. Hierbei übersah die Fahrerin des PKW den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren