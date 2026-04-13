PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 61-Jähriger - Nachtrag zur Pressemeldung vom 13.04.2026, 09:57 Uhr [https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117702/6253908]

Worms (ots)

Die seit gestern Abend vermisste 61-jährige Frau aus Worms konnte am heutigen Abend durch Kräfte der Polizei wohlbehalten angetroffen werden.

Die intensiven Suchmaßnahmen der Polizei, die im Laufe des Tages unter anderem unter Einsatz eines Polizeihubschraubers sowie mit Unterstützung der Rettungshundestaffel durchgeführt wurden, sind damit beendet. Die Öffentlichkeitsfahndung wird eingestellt.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich und bei der Bevölkerung für die große Aufmerksamkeit, die zahlreichen Hinweise und die spürbare Unterstützungsbereitschaft. Die breite Anteilnahme und die schnelle Reaktion vieler Bürgerinnen und Bürger haben die Suchmaßnahmen in besonderer Weise unterstützt und verdienen große Anerkennung.

Wir bitten darum, im Zusammenhang mit der eingestellten Öffentlichkeitsfahndung veröffentlichte Personenbilder und personenbezogene Daten zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte nicht weiter zu verbreiten und bereits geteilte Inhalte nach Möglichkeit zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Worms

Telefon: 06241 852-2300
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 16:24

    POL-PDWO: Eisenberg - Alkoholisiert mit Fahrrad unterwegs

    Eisenberg (ots) - Am Sonntag, den 12.04.2026, gegen 00:00 Uhr, bemerkte eine Streifenbesatzung in der Hauptstraße einen 33 jährigen Fahrradfahrer, der durch deutliche Schlangenlinienfahrt auffiel. Der Mann wurde daraufhin angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten Ausfallerscheinungen sowie starken Atemalkoholgeruch ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 16:23

    POL-PDWO: Albisheim - E-Scooter Fahrer unter Einfluss von Cannabis

    Albisheim (ots) - Am Samstag, den 11.04.2026, gegen 17:30 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung in der Hauptstraße ein 22 jähriger E Scooter Fahrer auf, der scheinbar mit einem ungültigen Versicherungskennzeichen unterwegs war. Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle bestätigte sich dieser Verdacht. Für den E Scooter bestand kein gültiger Versicherungsschutz. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise auf den ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 09:00

    POL-PDWO: Wöllstein - Alleinunfall eines Motorradfahrers

    Neu-Bamberg / Wöllstein (ots) - Am Sonntagabend, 12.04.2026, kam es auf der K2 zwischen Neu-Bamberg und Wöllstein zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Der junge Fahrer verlor nach derzeitigem Ermittlungsstand alleinbeteiligt in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Hierbei zog er sich schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren