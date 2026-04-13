Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 61-Jähriger - Nachtrag zur Pressemeldung vom 13.04.2026, 09:57 Uhr [https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117702/6253908]

Worms (ots)

Die seit gestern Abend vermisste 61-jährige Frau aus Worms konnte am heutigen Abend durch Kräfte der Polizei wohlbehalten angetroffen werden.

Die intensiven Suchmaßnahmen der Polizei, die im Laufe des Tages unter anderem unter Einsatz eines Polizeihubschraubers sowie mit Unterstützung der Rettungshundestaffel durchgeführt wurden, sind damit beendet. Die Öffentlichkeitsfahndung wird eingestellt.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich und bei der Bevölkerung für die große Aufmerksamkeit, die zahlreichen Hinweise und die spürbare Unterstützungsbereitschaft. Die breite Anteilnahme und die schnelle Reaktion vieler Bürgerinnen und Bürger haben die Suchmaßnahmen in besonderer Weise unterstützt und verdienen große Anerkennung.

Wir bitten darum, im Zusammenhang mit der eingestellten Öffentlichkeitsfahndung veröffentlichte Personenbilder und personenbezogene Daten zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte nicht weiter zu verbreiten und bereits geteilte Inhalte nach Möglichkeit zu löschen.

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