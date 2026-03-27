Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mann fotografiert Kinder auf Schulhof

Hildesheim (ots)

Hildesheim - (ruk) - Gegen 10:00 Uhr am Vormittag des 25. März 2026 sprach ein bislang unbekannter Mann mehrere Kinder auf dem Schulhof der Elisabethschule in der Hildesheimer Oststadt an und fotografierte die Kinder mit einer Digitalkamera. Als diese sich entfernten, ging der Unbekannte in Richtung Steingrube davon.

Der Polizei liegt folgende Beschreibung vor:

- phänotypisch europäisch - ca. 1,70 m groß - glattrasiert - schlanke Statur - bekleidet mit einer schwarzen Sportjacke, schwarzem Pullover und schwarzen Schuhen.

Die Digitalkamera sei rot-silbern gewesen.

Die Hintergründe und das Motiv für die Handlungen des Unbekannten sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariat 1. Wir nehmen Hinweise aus der Bevölkerung sehr ernst und werden die hohe Polizeipräsenz in sensiblen Bereichen, wie Schulen und Kindergärten, auf einem hohen Niveau fortführen und anlassbezogen erhöhen. Wir empfehlen in solchen Fällen unmittelbar die Polizei zu verständigen und die Kinder entsprechend zu sensibilisieren.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannt geben können, werden gebeten sich mit der hiesigen Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 05121 / 939-115 in Verbindung zu setzen.

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