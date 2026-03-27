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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mann droht Haus anzuzünden und wird festgenommen

Hildesheim (ots)

Giesen - (ruk) - Am Donnerstagnachmittag (26.03.2026) gegen 17:30 Uhr löst ein unter Alkoholeinfluss stehender 46-Jähriger in Hasede einen größeren Polizeieinsatz aus.

Nach vorliegenden Erkenntnissen habe er in Folge vorangegangener familiärer Streitigkeiten damit gedroht, das gemeinsame Wohnhaus in Brand zu setzen. Zu diesem Zeitpunkt habe er sich allein in dem Gebäude befunden.

Durch die eingesetzten Polizeikräfte konnte schließlich Kontakt zu dem Mann hergestellt, das Gebäude betreten und dieser widerstandslos festgenommen werden. Er befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde einer Fachklinik zugeführt. Es kam zu keiner Inbrandsetzung und bei den polizeilichen Maßnahmen wurde niemand verletzt.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen der versuchten schweren Brandstiftung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Ruben Kell
Telefon: 05121/939-208
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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