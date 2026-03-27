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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf der B6 zwischen Gleidingen und Sarstedt

Hildesheim (ots)

Gleidingen/ Sarstedt, B6 (weh) - Am 26.03.2026, gegen 12:20 Uhr, kam es auf der B6 zwischen Gleidingen und Sarstedt zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein Kleintransporter, welcher auf der rechten Fahrspur in Richtung Hildesheim fuhr, von einem auf der linken Spur befindlichen PKW nach rechts gedrängt. Der Fahrer des Kleintransporters wich dem PKW aus und kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab. Es kam zu einem Zusammenstoß mit der Schutzplanke am Fahrbahnrand. Da der Fahrer des PKW sich vom Unfallort entfernte, werden Zeug:innen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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