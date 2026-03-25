Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand eines Pkw auf der L 485 zwischen Langenholzen und Wrisbergholzen mit aktueller Vollsperrung

Hildesheim (ots)

Sibbesse OT Wrisbergholzen (be) Am Mittwochvormittag gg. 08:25 Uhr kam es auf der L 485 zw. Langenholzen und Wrisbergholzen zum Brand eines Pkw. Der 65jährige Fahrzeugführer aus Alfeld gab ggü. den eingesetzten Beamten vor Ort an, dass sein Pkw kein Gas mehr annahm und plötzlich stehen blieb. Sodann fing es an aus dem Motorraum zu qualmen. Der Fahrzeugführer konnte noch sein Hab und Gut retten, bevor der Pkw komplett in Flammen aufging. Durch die herbeigerufenen Ortsfeuerwehren Sibbesse und Wrisbergholzen wurde der Pkw gelöscht. Die Straßenmeisterei Gronau sowie die Untere Wasserbehörde wurden ebenfalls in Kenntnis gesetzt.

Für die Zeit der Lösch- und Bergemaßnahmen wird die L 485 aktuell komplett gesperrt. Die Umleitung in dem Bereich ist ausgeschildert und führt über die L 469 über Adenstedt nach Sack. Über die Dauer der Sperrung kann aktuell keine Aussage getroffen werden.

Der bereits etwas ältere Pkw wurde totalbeschädigt und es entstand ein geschätzter Schaden von 2.500EUR. Ob ein Fahrbahnschaden entstanden ist kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Als Brandursache wird ein technischer Defekt am Fahrzeug angenommen. Es liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

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