Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Einbruch in Kiosk

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Bahnhofstraße (mak). Am 25.03.2026, gegen 03:20 Uhr, kommt es in der Bahnhofstraße zu einem Einbruch in einen dortigen Kiosk. Bislang unbekannte Täter durchtrennen zunächst mittels Bolzenschneider ein Metallgitter im Eingangsbereich des Kioskes. Anschließend wird durch einen weiteren Täter ein Gullydeckel in eine, hinter dem Metallgitter befindliche, Glasscheibe geworfen. Durch das entstandene Loch gelangen die insgesamt drei Täter in das Innere des Kioskes und entwenden hauptsächlich Tabakwaren und Alkoholika. Der entstandene Gesamtschaden wird zum aktuellen Zeitpunkt auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

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