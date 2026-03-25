PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Einbruch in Kiosk
Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Bahnhofstraße (mak). Am 25.03.2026, gegen 03:20 Uhr, kommt es in der Bahnhofstraße zu einem Einbruch in einen dortigen Kiosk. Bislang unbekannte Täter durchtrennen zunächst mittels Bolzenschneider ein Metallgitter im Eingangsbereich des Kioskes. Anschließend wird durch einen weiteren Täter ein Gullydeckel in eine, hinter dem Metallgitter befindliche, Glasscheibe geworfen. Durch das entstandene Loch gelangen die insgesamt drei Täter in das Innere des Kioskes und entwenden hauptsächlich Tabakwaren und Alkoholika. Der entstandene Gesamtschaden wird zum aktuellen Zeitpunkt auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 25.03.2026 – 04:55

    POL-HI: Unversichertes Fahrzeuggespann

    Hildesheim (ots) - BOCKENEM / NETTE (erb). In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, den 25. März 2026, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Bad Salzdetfurth gegen 00:30 Uhr ein Fahrzeuggespann aus Pkw und Anhänger in der Hildesheimer Straße im Bockenemer Ortsteil Nette. Bei der Überprüfung der im Ausland zugelassenen Fahrzeugkombination ergab sich der dringende Verdacht, dass weder für das ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 11:19

    POL-HI: Widerstand gegen Polizeibeamte

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am Montag, den 23.03.2026, gegen 18:00 Uhr, wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung zu einem Einsatz in den Wilhelm-Leuschner-Weg gerufen. Hintergrund war eine gemeldete körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in einem Mehrfamilienhaus. In einer Wohnung trafen die eingesetzten Beamten auf die beteiligten Personen. Ein Mann zeigte sich dabei von Beginn an äußerst aggressiv ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 09:52

    POL-HI: Outdoor-Möbel gestohlen

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-In der Zeit zwischen dem 21.03.2026, 18:00 Uhr, und dem 23.03.2026, 10:00 Uhr, kam es im Industriegebiet in der Bavenstedter Straße in Hildesheim zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einrichtungsgeschäft. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zugang zu einem mittels Bauzaun umschlossenen Gelände, das sich vor dem Einrichtungshaus befindet, und entwendeten mehrere Einrichtungsgegenstände, darunter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren