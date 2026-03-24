PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Widerstand gegen Polizeibeamte

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am Montag, den 23.03.2026, gegen 18:00 Uhr, wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung zu einem Einsatz in den Wilhelm-Leuschner-Weg gerufen. Hintergrund war eine gemeldete körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in einem Mehrfamilienhaus.

In einer Wohnung trafen die eingesetzten Beamten auf die beteiligten Personen. Ein Mann zeigte sich dabei von Beginn an äußerst aggressiv gegenüber den Einsatzkräften. Er forderte die Beamten auf, den Ort zu verlassen, und ging schließlich unvermittelt auf einen Polizeibeamten zu, wobei er zum Schlag ausholte.

In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung sowie Widerstandshandlungen. Er schlug mehrfach in Richtung der Beamten und versuchte, sich wiederholt aus der Fixierung zu lösen. Zudem beleidigte er die Einsatzkräfte und sprach Drohungen aus.

Nur durch das Eingreifen mehrerer Polizeibeamter konnte der Mann letztendlich einem Fachkrankenhaus zugeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 09:52

    POL-HI: Outdoor-Möbel gestohlen

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-In der Zeit zwischen dem 21.03.2026, 18:00 Uhr, und dem 23.03.2026, 10:00 Uhr, kam es im Industriegebiet in der Bavenstedter Straße in Hildesheim zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einrichtungsgeschäft. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zugang zu einem mittels Bauzaun umschlossenen Gelände, das sich vor dem Einrichtungshaus befindet, und entwendeten mehrere Einrichtungsgegenstände, darunter ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 09:44

    POL-HI: Fahrzeugbrand in Hildesheim - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am Montagabend, den 23.03.2026, gegen 20:35 Uhr, meldeten mehrere Zeugen der Polizei einen lauten Knall sowie ein brennendes Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Friedrich-Lekve-Straße. Nach Angaben der Hinweisgeber sollen zudem zwei bislang unbekannte Männer vom Ereignisort in Richtung Ehrlicherstraße davongelaufen sein. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren