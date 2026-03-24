Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Widerstand gegen Polizeibeamte

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am Montag, den 23.03.2026, gegen 18:00 Uhr, wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung zu einem Einsatz in den Wilhelm-Leuschner-Weg gerufen. Hintergrund war eine gemeldete körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in einem Mehrfamilienhaus.

In einer Wohnung trafen die eingesetzten Beamten auf die beteiligten Personen. Ein Mann zeigte sich dabei von Beginn an äußerst aggressiv gegenüber den Einsatzkräften. Er forderte die Beamten auf, den Ort zu verlassen, und ging schließlich unvermittelt auf einen Polizeibeamten zu, wobei er zum Schlag ausholte.

In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung sowie Widerstandshandlungen. Er schlug mehrfach in Richtung der Beamten und versuchte, sich wiederholt aus der Fixierung zu lösen. Zudem beleidigte er die Einsatzkräfte und sprach Drohungen aus.

Nur durch das Eingreifen mehrerer Polizeibeamter konnte der Mann letztendlich einem Fachkrankenhaus zugeführt werden.

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