Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrzeugbrand in Hildesheim - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am Montagabend, den 23.03.2026, gegen 20:35 Uhr, meldeten mehrere Zeugen der Polizei einen lauten Knall sowie ein brennendes Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Friedrich-Lekve-Straße.

Nach Angaben der Hinweisgeber sollen zudem zwei bislang unbekannte Männer vom Ereignisort in Richtung Ehrlicherstraße davongelaufen sein.

Unmittelbar nach Eingang der Meldung wurden Einsatzkräfte zum Brandort entsandt. Beim Eintreffen der Polizei befanden sich zahlreiche Passanten vor Ort. Einige äußerten die Vermutung, dass sich möglicherweise noch Personen im Fahrzeug befinden könnten. Daraufhin schlugen die eingesetzten Polizeibeamten vorsorglich Fensterscheiben ein, um das Fahrzeug zu überprüfen. Es konnten keine Personen im Inneren festgestellt werden.

Die Kameraden der Feuerwehr übernahmen anschließend die Löscharbeiten. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde der Brandort durch die Polizei dokumentiert und erste Ermittlungen eingeleitet.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen silberfarbenen Opel Corsa. Zeugen, die zu den unbekannten Männern, dem Fahrzeughalter oder dem Brand Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

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