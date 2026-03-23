Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei// Nachtragsmeldung vers. Tötungsdelikt Rastanlage

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 21.03.2026 wurde ein 37-jähriger Mann im Kopfbereich schwer verletzt.

Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6240744

Nach bisherigen Erkenntnissen habe eine Zeugin Streitigkeiten zwischen zwei LKW-Fahrern auf der Rastanlage beobachtet. Während der Auseinandersetzung soll einer der Männer ein Messer in der Hand gehalten haben. Zudem habe der andere bereits Schnittverletzungen im Kopfbereich aufgewiesen. Diese Beobachtungen meldete sie der Polizei, die umgehend mehrere Streifenwagen zum Einsatzort entsandte. Vor Ort wurde der verletzte Mann sofort erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurden seine Verletzungen als potenziell lebensbedrohlich eingestuft. Auch der zweite Beteiligte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo mehrere Prellungen festgestellt wurden. Bei ihm wurde zudem ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von über 1,1 Promille ergab.

Das mutmaßliche Tatmesser mit einer Klingenlänge von ca. 14 cm wurde vor Ort sichergestellt.

Beide Männer haben ihren Wohnsitz im europäischen Ausland und keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet.

Am gestrigen Tag, 22.03.2026, wurde der 37-jährige Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt. Er äußerte sich zu den Vorwürfen und gab an, in Notwehr gehandelt zu haben. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Im Anschluss verkündete der Haftrichter den Haftbefehl, woraufhin der Mann in eine Justizvollzugsanstalt kam.

Presseanfragen werden ausschließlich von der Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell