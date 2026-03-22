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POL-HI: Waldrand gerät in Brand - Zeugenaufruf

POL-HI: Waldrand gerät in Brand - Zeugenaufruf
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Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / LECHSTEDT (erb). Am Sonntag, den 22. März 2026, kam es am späten Nachmittag zu einem kleineren Waldbrand in 31162 Bad Salzdetfurth.

Betroffen war der südliche Waldrand im Bereich des Knebelbergs. Der Berg liegt zwischen der Ortschaft Lechstedt und der Bundesautobahn 7.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet dort gegen 16:40 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache eine Fläche von rund 30 bis 40 Quadratmetern in Brand. Das Feuer konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Lechstedt, Heinde, Listringen und Bodenburg sowie durch die Feuerwehrtechnische Zentrale des Landkreises Hildesheim gelöscht werden, bevor es sich weiter ausbreiten konnte.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine menschliche Ursache kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise zur Brandentstehung oder zu möglichen Verursachern nimmt das Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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