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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kleinbrand in Bad Salzdetfurth
Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (erb). Am Sonntag, den 22. März 2026, kam es am späten Nachmittag zu einem kleineren Vegetationsbrand unweit der Schachtstraße in 31162 Bad Salzdetfurth.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr eine Rasen- bzw. Böschungsfläche in einem unbewohnten Bereich in Brand. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden.

Personen oder Gebäude wurden nicht verletzt beziehungsweise beschädigt.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Hinweisen könnte kurz vor Brandausbruch ein pyrotechnischer Gegenstand, möglicherweise eine Silvesterrakete, durch Unbekannte gezündet worden sein.

Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung oder möglichen Verursachern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063/9010 bei der Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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