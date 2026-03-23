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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: SARSTEDT (han) - Neubesetzung der Polizeistation Giesen und Unterstützung in der Polizeistation Nordstemmen - Inspektionsleitung begrüßt engagierte Verstärkung

POL-HI: SARSTEDT (han) - Neubesetzung der Polizeistation Giesen und Unterstützung in der Polizeistation Nordstemmen - Inspektionsleitung begrüßt engagierte Verstärkung
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Hildesheim (ots)

Die Polizeiinspektion Hildesheim informiert über die Neubesetzung zweier Polizeistationen im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Sarstedt. Ab dem 01.04.2026 wird Polizeioberkommissar Morris Kaufhold, der sowohl über Erfahrungen im Einsatz- und Streifendienst (ESD) als auch im Kriminal- und Ermittlungsdienst (KED) verfügt, die Verantwortung für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Giesen mit den Ortschaften Ahrbergen, Giesen, Emmerke, Hasede und Groß Förste, übernehmen. PK'in Carolina Marx, bislang als Sachbearbeiterin im KED des PK Sarstedts tätig, verstärkt künftig die Polizeistation Nordstemmen, so dass dort das Team mit dem langjährigen "Stationer", KHK Karsten Krumpholz, wieder komplett ist. Die Leiterin des Polizeikommissariats, Sylke Hanke, zeigt sich erfreut über die personelle Verstärkung: "Mit Frau Marx und Herrn Kaufhold werden zwei motivierte Polizeibeamte in den beiden Gemeinden tätig sein, denen das Wohl der Bürgerinnen und Bürger am Herzen liegt. Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Tätigkeit wird darauf liegen, verlässliche Ansprechpersonen für die Menschen in der Region zu sein und das Sicherheitsgefühl gemeinsam mit den kommunalen Partnern weiter zu stärken." "Eine moderne Polizei lebt von Transparenz und Dialogbereitschaft. Die enge Zusammenarbeit mit den Gemeinden, den Präventionsnetzwerken sowie ein respektvoller und unmittelbarer Umgang mit allen Bürgerinnen und Bürgern sind zentrale Bestandteile unseres täglichen Handelns. Die ganzheitliche Flächenpräsenz in unserem Landkreis ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir sind außerhalb der Stadt Hildesheim mit den vier Polizeikommissariaten und 14 Polizeistationen sehr präsent und rund um die Uhr interventionsfähig", sagte Michael Weiner, Leiter der Polizeiinspektion Hildesheim. Michael Weiner und Sylke Hanke wünschen beiden einen erfolgreichen Start und freuen sich auf die gemeinsame Weiterentwicklung der Sicherheitsarbeit in der Region.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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