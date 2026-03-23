Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Flüchtiger Verkehrsteilnehmer in Holle

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HOLLE (erb). Am Sonntagabend zwischen 19:30 Uhr und 19:45 Uhr entzog sich der Fahrer eines motorisierten Zweirads in 31188 Holle einer Verkehrskontrolle.

Das mit zwei Personen besetzte Motocross-Motorrad fiel Polizeibeamten in der Zollstraße auf, da es trotz Dunkelheit ohne eingeschaltete Beleuchtung unterwegs war. Zudem war das Kennzeichen nach oben geklappt und somit nicht ablesbar.

Der Fahrzeugführer missachtete die Anhaltezeichen der eingesetzten Funkstreife und flüchtete durch den Ortskern von Holle. Im Bereich des Maatewegs verlor sich die Spur des Fahrzeugs.

Zeugen, die Hinweise zu den beteiligten Personen oder dem genutzten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063/9010 bei der Polizei Bad Salzdetfurth zu melden.

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