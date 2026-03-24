Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht nach abgefallene Fußstütze

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth(bla):

Am 23.03.26, um ca. 16:45 Uhr kommt es auf der Wehrstedter Straße in Richtung der Landstraße 490 zu einem Verkehrsunfall durch eine abfallende Fußstütze eines Motorades. Der bisher unbekannte Motorradfahrer verliert auf der Fahrt zur L 490 das besagte Bauteil, welches in diesem Moment auf die Motorhaube des entgegenkommenden Pkw schleudert. Durch diesen Aufprall dieser Fußstütze entsteht an dem VW ID.7 aus Hannover ein Sachschaden. Der Motorradfahrer flieht anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Bad Salzdetfurth sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder Hinweise zu dem Motorrad und seinem Fahrer geben können. Bei Hinweisen zu diesem Ereignis melden sie sich bitte unter der Rufnummer 05063-9010.

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