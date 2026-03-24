Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Outdoor-Möbel gestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-In der Zeit zwischen dem 21.03.2026, 18:00 Uhr, und dem 23.03.2026, 10:00 Uhr, kam es im Industriegebiet in der Bavenstedter Straße in Hildesheim zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einrichtungsgeschäft.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zugang zu einem mittels Bauzaun umschlossenen Gelände, das sich vor dem Einrichtungshaus befindet, und entwendeten mehrere Einrichtungsgegenstände, darunter Sessel, einen Schaukelstuhl sowie einen Sonnenschirm.

Es ist davon auszugehen, dass die gestohlenen Möbel mit einem Pkw oder einem anderen geeigneten Transportmittel abtransportiert wurden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tätern oder zum Verbleib der entwendeten Outdoor-Möbel geben können, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 zu melden.

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