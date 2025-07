Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.07.2025.

Landkreis Peine (ots)

Die Polizei möchte Sie vor Taschendiebstählen in Warenhäusern warnen.

Immer wieder stellt die Polizei fest, dass es in Warenhäusern zu einem Diebstahl von Wertsachen aus getragenen oder abgelegten Taschen kommt.

Der konkrete Fall hatte sich am 12.07.2025 gegen 12:00 Uhr, in einem Lebensmittelgeschäft in Peine, OT Telgte, in der Vöhrumer Straße ereignet. Eine betagte Seniorin hielt sich zur Tatzeit in dem Geschäft auf. Hier wurde die Geschädigte von dem offensichtlichen Täter angesprochen. Dieser hatte von Ihr eine Information zu einem Produkt erbeten. Der Täter habe sich in dieser Situation sehr nahe an die Frau gedrängt und vermutlich in dieser Situation die Geldbörse der Frau entwendet. Die Geschädigte trug zu diesem Zeitpunkt das entwendete Gut an ihrem Körper. Es entstand ein Schaden von mindestens 200 Euro.

Es kann bei den Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden, dass der Täter zusammen mit einer anderen Täterschaft den Diebstahl geplant hatte. Vielleicht wurde die Geldbörse auch von einem weiteren Täter oder einer weiteren Täterin entwendet.

Wir möchten sie sensibilisieren und ihnen wertvolle Tipps geben, damit sie nicht Opfer einer solchen Straftat werden.

Oft nutzen die Täter ein Gedränge, um an die Wertsachen zu gelangen. Einfache Verhaltensregeln der Polizei können dazu beitragen, dass Taten nicht vollendet werden.

Oft gehen die Tätergruppen in Teams mit mehreren Personen auf Beutezug. Sie nutzen hierzu Gedränge, aber auch alltägliche Situationen. Überwiegend sind es Frauen, die Opfer einer solchen Straftat werden. Die Maschen der Täter sind mannigfaltig und es kommen immer wieder neue Maschen hinzu.

Wenn sie die folgenden Tipps beachten, sinkt die Gefahr, dass sie ihr Vermögen verlieren.

Die Täter scheuen oft den Blick zu ihren Opfern. Sie sind immer auf der Suche nach Beute und nach günstigen Gelegenheiten. Ihre Wertsachen sollten sie möglichst dicht am Körper in verschlossenen Innentaschen tragen. Falls sie Handtaschen oder ähnliches nutzen, sollten sie insbesondere die Öffnungen am Körper tragen und unter ihrem Arm sichern. Wir raten ihnen auch, das Geld oder die Zahlungsmittel in einem Brustbeutel, einer Gürteltasche oder einer angeketteten Geldbörse zu tragen.

Bitte schaffen sie für die Täterschaft keine Gelegenheit und legen ihre Wertsachen nicht unbeobachtet bzw. offen in dem Einkaufswagen ab.

Sollte es dennoch zu einem Diebstahl in einem Verkaufsgeschäft gekommen sein, können wir ihnen nur empfehlen, unverzüglich und noch im Geschäft die Polizei zu alarmieren und dem Verkaufspersonal Kenntnis von dem Diebstahl zu geben. Bitte prüfen sie auch immer, ob elektronische Zahlungskarten erbeutet wurden und lassen diese unverzüglich sperren.

In jedem Fall steht ihnen die Polizei immer mit Rat und Hilfe zur Seite.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell