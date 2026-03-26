Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl einer Geldbörse in Gronau (Leine)- Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Gronau (Leine)- (blu) Am Mittwoch, den 25.03.2026, wurde einem 76-jährigen Mann aus Gronau während seines Einkaufs im Aldi-Markt in der Bethelner Landstraße in 31028 Gronau (Leine) das Portemonnaie entwendet. Die Tat ereignete sich gegen 15:30 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich das Portemonnaie in einem Stoffbeutel, der am Einkaufswagen hing. Ein bislang unbekannter Täter nutzte offenbar einen unbeobachteten Moment, um Bargeld sowie persönliche Dokumente des Geschädigten zu entwenden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, Wertgegenstände beim Einkaufen stets körpernah zu tragen und nicht unbeaufsichtigt im Einkaufswagen abzulegen. Es wird empfohlen, Portemonnaies in verschlossenen Innentaschen der Kleidung aufzubewahren. Handtaschen sollten geschlossen und möglichst vor dem Körper getragen werden. Darüber hinaus rät die Polizei zu erhöhter Aufmerksamkeit in belebten Geschäften, da Diebstähle häufig durch gezielte Ablenkungsmanöver, wie beispielsweise Anrempeln oder Ansprechen, vorbereitet werden. Zeugen, die Hinweise in diesem Fall zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068/93380 in Verbindung zu setzen.

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