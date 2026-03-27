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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Abendliche Verkehrskontrollen der Polizei Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

BOCKENEM / BAD SALZDETFURTH (erb). Am Donnerstagabend, 26. März 2026, zog die Polizei Bad Salzdetfurth nahezu zeitgleich gegen 22:00 Uhr zwei Verkehrsteilnehmer in 31167 Bockenem und 31162 Bad Salzdetfurth aus dem Verkehr.

In der Karl-Heinz-Bädje-Straße in Bockenem kontrollierte eine Funkstreife den 35-jährigen Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs. In der Elsa-Brandström-Straße in Bad Salzdetfurth überprüfte eine weitere Streife eine 21-jährige Autofahrerin.

Bei beiden Verkehrsteilnehmern ergaben sich Hinweise auf den Einfluss berauschender Mittel.

Gegen beide Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß § 24a Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. Zur beweissicheren Feststellung des Wirkstoffgehalts der mutmaßlich eingenommenen Substanzen entnahm eine Ärztin den Betroffenen, die im Landkreis Hildesheim wohnhaft sind, jeweils eine Blutprobe.

Ein Erstverstoß zieht in der Regel ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einen Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte im Fahreignungsregister nach sich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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