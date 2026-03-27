POL-HI: Veröffentlichung der polizeilichen Kriminalstatistik 2025 des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth
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Hildesheim (ots)
Bad Salzdetfurth(ras)- In der beigefügten Anlagen wird die Pressemitteilung zur polizeilichen Kriminalstatistik 2025 des PK Bad Salzdetfurth übersandt.
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Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth
Telefon: 05063 / 901-0
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