POL-HI: Veröffentlichung der polizeilichen Kriminalstatistik 2025 des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots) - Gleidingen/ Sarstedt, B6 (weh) - Am 26.03.2026, gegen 12:20 Uhr, kam es auf der B6 zwischen Gleidingen und Sarstedt zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein Kleintransporter, welcher auf der rechten Fahrspur in Richtung Hildesheim fuhr, von einem auf der linken Spur befindlichen PKW nach rechts gedrängt. Der Fahrer des Kleintransporters wich ...

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