THW LVBEBBST: Dr. Monika Lüke, neue THW-Landesbeauftragte für Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt

Berlin

Dr. Monika Lüke (57) hat im Februar die Leitung des Landesverbandes Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt des Technischen Hilfswerks (THW) übernommen. Die erfahrene Juristin blickt auf mehr als 20 Jahre Tätigkeit in Führungspositionen mit umfangreicher Personal- und Finanzverantwortung zurück. In ihrem Zuständigkeitsbereich liegen 49 Ortsverbände in fünf Regionalbereichen mit insgesamt über 4.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, zusätzlich zu über 100 hauptamtlichen Mitarbeitern. Zum Auftakt ihrer Tätigkeit am Dienstsitz des Landesverbands im Berliner Westend erklärte Dr. Lüke: "Es ist eine wichtige Herausforderung für mich, Verantwortung im Bereich des Zivilschutzes zu übernehmen. Insbesondere in diesen ungewissen Zeiten, in denen wir uns leider alle stärker um unsere Sicherheit kümmern und für verschiedene Krisensituationen vorbereitet sein müssen."

Das THW, die ehrenamtlich getragene Einsatzorganisation des Bundes, steht der Bevölkerung in Not- und Unglücksfällen mit Technik und Know-how in Deutschland und weltweit helfend zur Seite. Das, erklärt Monika Lüke, habe der Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt beim Stromausfall im Berliner Südwesten Anfang Januar eindrücklich gezeigt: "Der Stromausfall war ein Beispiel dafür, wie relevant die technischen Fähigkeiten und das Engagement unserer Helferinnen und Helfer im Notfall sind, um den Bürgern in Notlagen zu helfen." Insgesamt waren über 1.000 THW-Kräfte aus dem Landesverband eine Woche lang Tag und Nacht im Einsatz, um den Betroffenen zu helfen.

Dr. Lüke war in den vergangenen zwei Jahrzehnten in unterschiedlichen leitenden Funktionen im In- und Ausland tätig. Zuletzt verantwortete sie seit 2022 als Verwaltungsdirektorin (COO) bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) e.V. zentrale administrative und strategische Aufgaben. Zuvor war sie alleinige Geschäftsführerin beim Diakonischen Werk Berlin Stadtmitte e.V. und als Programmleitung bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Auch als internationale Beraterin war sie tätig, etwa in Konfliktgebieten in Kenia und Sierra Leone.

Das THW besteht neben dem Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt aus sieben weiteren Landesverbänden. Die Bundesanstalt mit Sitz in Bonn wird von Präsidentin Sabine Lackner geleitet. Bundesweit engagieren sich rund 88.000 Freiwillige im Bevölkerungsschutz. Mit seiner Expertise, seiner technischen Ausstattung und seiner langjährigen Erfahrung ist das THW im Auftrag der Bundesregierung weltweit im Einsatz, wenn Menschen in Notlagen Hilfe benötigen.

