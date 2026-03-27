POL-HI: Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 des PK Sarstedt

Hildesheim (ots) - Giesen - (ruk) - Am Donnerstagnachmittag (26.03.2026) gegen 17:30 Uhr löst ein unter Alkoholeinfluss stehender 46-Jähriger in Hasede einen größeren Polizeieinsatz aus. Nach vorliegenden Erkenntnissen habe er in Folge vorangegangener familiärer Streitigkeiten damit gedroht, das gemeinsame Wohnhaus in Brand zu setzen. Zu diesem Zeitpunkt habe er sich allein in dem Gebäude befunden. Durch die ...

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