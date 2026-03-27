POL-HI: Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 des PK Sarstedt
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Hildesheim (ots)
Sarstedt (bub) - Anbei wird die Pressemeldung zur Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2025 des PK Sarstedt übersandt. Rückfragen können an das PK Sarstedt unter 05066/985-0 gestellt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt
Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/
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