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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 des PK Sarstedt

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Hildesheim (ots)

Sarstedt (bub) - Anbei wird die Pressemeldung zur Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2025 des PK Sarstedt übersandt. Rückfragen können an das PK Sarstedt unter 05066/985-0 gestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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