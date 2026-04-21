Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Teile von Diebesgut wiedergefunden

Saale-Holzland (ots)

Am Wochenende entwendeten unbekannte Täter ein Pedelec nebst Fahrradanhänger in Hermsdorf vor einem Wohnhaus in der Erich- Weinert- Straße. Dabei konnte der Geschädigte seinen Fahrradanhänger am Montag in der Hermann- Danz-Straße wieder auffinden. Das Fahrrad ist nach wie vor entwendet. Täterhinweise konnten durch das Auffinden des Anhängers leider nicht eruiert werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Saale- Holzland entgegen (0361 5743-56100, PI.Saale-Holzland@polizei.thueringen.de)

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