LPI-J: Teile von Diebesgut wiedergefunden
Saale-Holzland (ots)
Am Wochenende entwendeten unbekannte Täter ein Pedelec nebst Fahrradanhänger in Hermsdorf vor einem Wohnhaus in der Erich- Weinert- Straße. Dabei konnte der Geschädigte seinen Fahrradanhänger am Montag in der Hermann- Danz-Straße wieder auffinden. Das Fahrrad ist nach wie vor entwendet. Täterhinweise konnten durch das Auffinden des Anhängers leider nicht eruiert werden.
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