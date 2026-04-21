LPI-J: Starkstromkabel entwendet
Jena (ots)
Rund 60m Starkstromkabel haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende von einer Baustelle in der Naumburger Straße in Jena gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Kabel zwischen Freitagabend und Montagmorgen mit einem Schneidwerkzeug von einem Stromverteilerkasten durchtrennt und anschließend entwendet. Der Beuteschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Videoaufzeichnungen. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Jena entgegen (03641 81-0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).
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