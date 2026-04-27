Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut-Tiengen: Mehrere Unfälle mit Beteiligung von Motorrädern über das Wochenende

Freiburg (ots)

Am vergangenen Wochenende verunfallten mehrere Motorradfahrer im Landkreis Waldshut. Ühlingen-Birkendorf: Am Freitag, 24.04.2026, gegen 15.50 Uhr, befuhr eine 81-jährige Pkw-Fahrerin die Steinastraße von Obermettingen kommend in Richtung Stockenmühle und wollte dabei die Landstraße 159 überqueren. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 27-jährigen Motorradfahrer, der die Landstraße in Richtung Bonndorf befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 81-jährige Pkw-Fahrerin sowie ein Mitfahrer bei ihr wurden leicht verletzt. Auch sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Gemarkung Wehr: Am Samstag, 25.04.2026, gegen 13.10 Uhr, stürzte ein 50-jähriger Motorradfahrer auf der Landstraße 148. Er befuhr die Landstraße von Wehr kommend bergwärts, als er in einer Rechtskurve ins Schleudern kam. Er stürzte mit dem Motorrad und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Durch den Sturz zog sich der 50-Jährige leicht Verletzungen zu. Der Sachschaden an dem Motorrad wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Ühlingen-Birkendorf: Am Sonntag, 26.04.2026, gegen 15.20 Uhr, kam ein 23-jähriger Motorradfahrer von der Landstraße 159 ab. Er befuhr die Landstraße von Obermettingen kommen in Richtung Untermettingen. Er kam in einer Linkskurve vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Gemarkung Bonndorf im Schwarzwald: Am Sonntag, 26.04.2026, gegen 18.00 Uhr, verunfallte auf der Landstraße 170 ein 65-jähriger Motorradfahrer schwer. Er befuhr die Landstraße von Rothaus kommend in Richtung Bonndorf und geriet in einer Kurve vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers auf die Gegenfahrspur, wo er einem entgegenkommenden Pkw auswich. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit der Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand. Mit schweren Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital in der Schweiz geflogen.

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