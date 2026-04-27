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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut-Tiengen: Mehrere Unfälle mit Beteiligung von Motorrädern über das Wochenende

Freiburg (ots)

Am vergangenen Wochenende verunfallten mehrere Motorradfahrer im 
Landkreis Waldshut.

Ühlingen-Birkendorf:

Am Freitag, 24.04.2026, gegen 15.50 Uhr, befuhr eine 81-jährige 
Pkw-Fahrerin die Steinastraße von Obermettingen kommend in Richtung 
Stockenmühle und wollte dabei die Landstraße 159 überqueren. Dabei 
übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 27-jährigen Motorradfahrer, 
der die Landstraße in Richtung Bonndorf befuhr. Im Kreuzungsbereich 
kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer 
stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde vom Rettungsdienst in ein
Krankenhaus gebracht. Die 81-jährige Pkw-Fahrerin sowie ein Mitfahrer
bei ihr wurden leicht verletzt. Auch sie wurden vom Rettungsdienst in
ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. 
Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im 
Einsatz. 

Gemarkung Wehr:

Am Samstag, 25.04.2026, gegen 13.10 Uhr, stürzte ein 50-jähriger 
Motorradfahrer auf der Landstraße 148. Er befuhr die Landstraße von 
Wehr kommend bergwärts, als er in einer Rechtskurve ins Schleudern 
kam. Er stürzte mit dem Motorrad und kam auf der Fahrbahn zum Liegen.
Durch den Sturz zog sich der 50-Jährige leicht Verletzungen zu. Der 
Sachschaden an dem Motorrad wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. 

Ühlingen-Birkendorf:

Am Sonntag, 26.04.2026, gegen 15.20 Uhr, kam ein 23-jähriger 
Motorradfahrer von der Landstraße 159 ab. Er befuhr die Landstraße 
von Obermettingen kommen in Richtung Untermettingen. Er kam in einer 
Linkskurve vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der 
Fahrbahn ab und stürzte. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt. Der 
Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Motorrad war nicht
mehr fahrbereit. 

Gemarkung Bonndorf im Schwarzwald:

Am Sonntag, 26.04.2026, gegen 18.00 Uhr, verunfallte auf der 
Landstraße 170 ein 65-jähriger Motorradfahrer schwer. Er befuhr die 
Landstraße von Rothaus kommend in Richtung Bonndorf und geriet in 
einer Kurve vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers auf die 
Gegenfahrspur, wo er einem entgegenkommenden Pkw auswich. Dabei 
verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit der 
Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand. Mit schweren Verletzungen wurde
er mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital in der Schweiz 
geflogen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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