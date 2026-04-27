POL-FR: Maulburg: Brand im Wald
Freiburg (ots)
Am Samstag, 25.04.2026, gegen 00.25 Uhr, rückte die Feuerwehr zu einem Brand im Maulburger Wald aus. Im Waldbereich nördlich von Maulburg an einem Abhang südlich des Bürgleweges brannte es im Bereich eines Stapels von etwa 20 Holzstämmen. Auch breitete sich der Brand auf den Waldboden aus. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Eine größere Fläche wurden von dem Brand in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
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