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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Brand im Wald

Freiburg (ots)

Am Samstag, 25.04.2026, gegen 00.25 Uhr, rückte die Feuerwehr zu einem Brand im Maulburger Wald aus. Im Waldbereich nördlich von Maulburg an einem Abhang südlich des Bürgleweges brannte es im Bereich eines Stapels von etwa 20 Holzstämmen. Auch breitete sich der Brand auf den Waldboden aus. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Eine größere Fläche wurden von dem Brand in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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