Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (119/2026) Politisch motivierte Sachbeschädigungen in Göttingen - Parteigebäude beschmiert

Polizei prüft Tatzusammenhänge

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtgebiet

Seit Mitte April 2026

GÖTTINGEN (ab) - Seit Mitte April 2026 kommt es im Göttinger Stadtgebiet zu mehreren politisch motivierten Sachbeschädigungen. Im Fokus der Ermittlungen steht eine Tat an einem Parteigebäude in der Reinhäuser Landstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Außenfassade des Parteigebäudes im Zeitraum zwischen Mittwoch (22.04.2026), 17:00 Uhr, und Donnerstag (23.04.2026), 08:00 Uhr, mit roter Sprühfarbe beschmiert. Die Schmierereien enthielten beleidigende und politisch motivierte Inhalte sowie entsprechende Symbole. Eine Mitarbeiterin stellte die Beschädigungen am Donnerstagmorgen fest und informierte die Polizei.

Im Zusammenhang mit dieser Tat wurden im Stadtgebiet weitere, ähnlich gelagerte Sachbeschädigungen festgestellt. So kam es bereits im Zeitraum zwischen Montag (21.04.2026) und Mittwochmorgen (22.04.2026) zu Farbschmierereien an Gebäuden im Friedländer Weg sowie in der Merkelstraße. Auch dort wurden politisch motivierte Schriftzüge und Symbole aufgebracht.

Das Staatsschutzkommissariat der Polizei Göttingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise auf die Täterinnen oder Täter liegen bislang nicht vor. Ob zwischen den einzelnen Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Ermittler bitten Personen, die im Zusammenhang mit den Schmierereien verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Verursachenden geben können, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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