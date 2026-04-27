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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Apotheke

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 24.04.2026, 18.45 Uhr bis Samstag, 25.04.2026, 06.00 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über ein Glaselement einer Eingangstür Zutritt zu einer Apotheke in der Hauptstraße. Aus zwei Kassen wurde Bargeld entwendet. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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