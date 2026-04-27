Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht auf Parkplatz von Lebensmitteldiscounter

Freiburg (ots)

Am Freitag, 24.04.2026, in dem Zeitraum zwischen 10.45 Uhr bis 11.30 Uhr, wurde die rechte Fahrzeugseite eines Toyota Aygo von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Toyota stand auf einem Kundenparkplatz eines großen Lebensmitteldiscounter in der Güterstraße / Goethestraße. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

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