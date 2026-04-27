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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht auf Parkplatz von Lebensmitteldiscounter

Freiburg (ots)

Am Freitag, 24.04.2026, in dem Zeitraum zwischen 10.45 Uhr bis 11.30 Uhr, wurde die rechte Fahrzeugseite eines Toyota Aygo von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Toyota stand auf einem Kundenparkplatz eines großen Lebensmitteldiscounter in der Güterstraße / Goethestraße. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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