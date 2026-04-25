Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Auel - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin

Auel (ots)

Die alleinbeteiligte 25-jährige Fahrerin eines Motorrads aus dem Westerwaldkreis befuhr die Bundesstraße 274 aus Richtung Reichenberg in Fahrtrichtung Bogel, als sie auf Grund bislang nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn abkam, die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und im Weiteren stürzte. Die Unfallbeteiligte wurde schwer verletzt in ein umliegend Krankenhaus eingeliefert.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

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