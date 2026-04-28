Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Gefährdung im Baustellenbereich - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Mit seiner Sattelzugmaschine befuhr am Montag, 27.04.2026 gegen 09.30 Uhr ein 56 Jahre alter Mann die B317 von Feldberg Passhöhe kommend in Richtung Fahl. Im dortigen Baustellenbereich kam ihm in einer scharfen Rechtskurve eine schwarze Limousine entgegen, welche teils auf seiner Fahrbahn fuhr. Um einen Unfall zu vermeiden führte der 56-Jährige eine Gefahrenbremsung durch. Dabei schwappte seine Ladung (Gülle in Festform) aus dem Muldenkipper auf die Fahrbahn, sodass diese erheblich verschmutzt wurde. Die Limousine setzte ihre Fahrt fort. Die Straße musste durch die Straßenmeisterei gereinigt werden. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) sucht Zeugen, die Hinweise zu der schwarzen Limousine geben können. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Schopfheim unter der Telefonnummer 07622/666980 Hinweise entgegen.

md/tb

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