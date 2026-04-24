Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei bittet um Hinweise nach Einbruch in ein Einfamilienhaus

Ratzeburg (ots)

24.04..2026 | Kreis Stormarn | 22.04-23.04..2026 - Großhansdorf

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es in Großhansdorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall.

Zwischen 23.30 Uhr und 07.50 Uhr sind unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in das Haus in der Straße Bei den Rauhen Bergen in Großhansdorf eingedrungen, während die Bewohner arglos schliefen. Die Tatverdächtigen durchwühlten unbemerkt die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer hat in dem genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

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