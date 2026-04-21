Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: KIA Sorento entwendet - Wer kann Hinweise geben?

Ratzeburg (ots)

21.04.2026 | Kreis Herzogtum-Lauenburg | 21.04.2026 - Geesthacht

In Geesthacht stahlen derzeit Unbekannte heute früh, zwischen 02.25 Uhr und 02.30 Uhr einen Kia Sorento, an dem Ratzeburger Kennzeichen (RZ-) angebracht sind.

Der weiße SUV war zuvor in einer Grundstückseinfahrt im Johannes-Krause-Ring abgestellt worden. Die Diebe näherten sich dem Fahrzeug unbemerkt und öffneten es auf unbekannte Art und Weise. Anschließend starteten sie den Pkw und fuhren mit ihrer Beute im Wert von ca. 40.000 Euro davon. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Ratzeburg geführt. Hinweise von möglichen Zeugen über verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die zur Tatzeit und in Tatortnähe aufgefallen sind, werden unter der Telefonnummer 04541/809-0 oder per E-Mail unter Ratzeburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegengenommen.

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