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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand in einem Einfamilienhaus

Ratzeburg (ots)

20.04.2026 | Kreis Stormarn | 19.04.2026 - Reinbek

Am Sonntagabend, gegen 18.30 Uhr rückten zahlreiche Einsatzkräfte in die Königstraße in Reinbek aus. Dort brach aus noch ungeklärter Ursache im Keller eines Einfamilienhauses ein Feuer aus. Die alarmierten Einsatzkräfte brachten den Brand schnell unter Kontrolle.

Zwei Feuerwehrleute verletzten sich leicht im Rahmen der Löscharbeiten. Eine 47-jährige Bewohnerin wurde vorsorglich ärztlich versorgt, da sie Rauchgas eingeatmet hatte.

Es entstand ein Gebäudeschaden in noch unbekannter Höhe. Die Reinbeker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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