Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen gesucht: Unbekannte entsorgen Baustellenabfälle bei Harmsdorf

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Ratzeburg (ots)

17.04.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 10.04.2026 - Harmsdorf

Vergangenen Freitag sollen Unbekannte diverse Baustellenabfälle an einem Feldweg nahe der B208 bei Harmsdorf entsorgt haben. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den möglichen Verursacher geben können.

Am 10.04.2026 zwischen 14:00 und 16:00 Uhr sollen Unbekannte insgesamt 17 weiße Big Bags gefüllt mit diversen Abfällen an einem Feldweg nahe der B208 zwischen den Ortschaften Harmsdorf und Kulpin entsorgt haben. In den Säcken befanden sich unter anderem auch schadstoffverdächtige Abfälle. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des Verdacht des unerlaubten Umgangs mit Abfällen auf und sucht nun nach den Tatverdächtigen. Gesucht werden auch Zeugen, die im genannten Zeitraum im Nahbereich Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten vom Umwelt- und Verbraucherschutz des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Ratzeburg telefonisch unter 04541/809-1305 sowie per Mail über ratzeburg.pabr@polizei.landsh.de entgegen.

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