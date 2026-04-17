PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen gesucht: Unbekannte entsorgen Baustellenabfälle bei Harmsdorf

POL-RZ: Zeugen gesucht: Unbekannte entsorgen Baustellenabfälle bei Harmsdorf
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Ratzeburg (ots)

17.04.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 10.04.2026 - Harmsdorf

Vergangenen Freitag sollen Unbekannte diverse Baustellenabfälle an einem Feldweg nahe der B208 bei Harmsdorf entsorgt haben. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den möglichen Verursacher geben können.

Am 10.04.2026 zwischen 14:00 und 16:00 Uhr sollen Unbekannte insgesamt 17 weiße Big Bags gefüllt mit diversen Abfällen an einem Feldweg nahe der B208 zwischen den Ortschaften Harmsdorf und Kulpin entsorgt haben. In den Säcken befanden sich unter anderem auch schadstoffverdächtige Abfälle. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des Verdacht des unerlaubten Umgangs mit Abfällen auf und sucht nun nach den Tatverdächtigen. Gesucht werden auch Zeugen, die im genannten Zeitraum im Nahbereich Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten vom Umwelt- und Verbraucherschutz des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Ratzeburg telefonisch unter 04541/809-1305 sowie per Mail über ratzeburg.pabr@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 11:58

    POL-RZ: +++ Erinnerung - Meldet Euch an !!! - Polizei Inside in Ratzeburg +++

    Ratzeburg (ots) - 17.04.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg 13.05.2026 - Ratzeburg Am 13.05.2026 findet die Veranstaltung "Polizei Inside" beim Polizeirevier Ratzeburg statt. Es sind noch Plätze frei. Wenn ihr Interesse an einer Ausbildung bei der Polizei habt, aber vorher gerne etwas mehr über den Beruf mit all seinen vielen Facetten erfahren möchtet, dann seid ihr ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 11:50

    POL-RZ: Kriminalpolizei bittet um Hinweise nach Einbruch in ein Einfamilienhaus

    Ratzeburg (ots) - 17.04.2026 | Kreis Stormarn | 16.04.2026 - Großhansdorf Am Donnerstag (16.04.2026), zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr sei es in der Straße Papenwisch in Großhansdorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen seien die Einbrecher über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Innere des Hauses eingedrungen. ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 10:54

    POL-RZ: Falschfahrer auf der A21 / Polizei sucht Zeugen

    Ratzeburg (ots) - 17.04.2026 | Kreis Stormarn | 16.04.2026 - A21 Gestern Abend soll ein Falschfahrer die A 21 befahren haben. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen stellte die Polizei das Fahrzeug nicht fest und sucht nun weitere Zeugen. Am 16.04.2026 gegen 19:25 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, da ein bislang unbekannter Autofahrer die A 21 auf der Richtungsfahrbahn Kiel zwischen dem Autobahnkreuz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren